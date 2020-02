Dans Le Parisien, elle explique comment elle va dépenser ses 530 000 €.

Championne des gains de l’émission N’oubliez pas les paroles, Margaux, 24 ans, a expliqué au Parisien comment elle comptait dépenser les 530 000 € récoltés lors de ses 59 victoires.

"Dès que j’aurai le virement, on ira faire une journée shopping à Rennes, déclare-t-elle . Puis je rembourserai mon prêt étudiant. Et j’achèterai une litière robot autonettoyante pour chat ! Mais aussi une voiture, une moto pour mon petit ami, un appartement. Et je vais faire plaisir à ma mère qui doit faire des travaux chez elle !"