Le candidat belge dea franchi le seuil des 30 victoires après avoir intégré le top 10 des maestros.

En ce lundi de Pâques, Kristofer a intégré le fameux top 10 des plus grands maestros de N’oubliez pas les paroles. Et l’ascension continue. Le Liégeois de 24 ans a signé, ce mercredi, sa 30e victoire dans le jeu présenté par Nagui sur France 2 et possède actuellement une cagnotte de 248 000 euros. "Plus les jours passent, plus j’ai du mal à réaliser ce qu’il se passe. Je suis totalement déconnecté de la réalité car je ne pensais pas aller aussi loin", explique l’étudiant en dernière année de droit qui n’avait pas d’objectif en s’inscrivant à l’émission. "Je voulais gagner un peu d’argent et aller le plus loin possible. Mais je n’imaginais pas tout ça et l’ampleur que ça allait prendre. Aujourd’hui, je passe ma journée à répondre à des messages sur les réseaux sociaux."