Depuis plusieurs jours, sur les antennes de Tipik et de France 2, on peut voir, dans l'émission présentée par Nagui, les plus 32 grands gagnants de N'oubliez pas les paroles s'affronter dans un grand tournoi appelé "Les Masters".

Opposés d'abord en seizièmes de finale, les candidats devaient se qualifier de tour en tour pour arriver en finale. Depuis plusieurs semaines, ces matches en deux manches connaissent leurs vainqueurs et leurs perdants. Et souvent, les classements n'ont pas été respectés. Les moins bien classés parvenaient à faire chuter leurs prédécesseurs.

Samedi dernier, après un prime diffusé en soirée sur France 2, on connaissait le nom du premier finaliste. Il s'agit d'Arsène, qui a réussi à éliminer Dorian, Violaine, Hervé et Paul, totalisant ainsi 72.000 euros dans sa cagnotte personnelle.

Qui se dressera en face de lui ce samedi soir ? Il faudra être devant France 2 à à peu après 21H. Tout ce que l'on peut dire, c'est que Margaux, la meilleure des maestros, est toujours en lice suite à sa victoire ce vendredi contre Eloise. Mal embarquée dans la première manche, celle qui avait éliminé Sarah et Virginie aux tours précédents, a parfaitement renversé la situation sur "Que tu reviennes" de Patrick Fiori. Avant de gagner aisément la seconde manche et se qualifier pour la demi-finale. Jusqu'à présent, elle totalise 80.000 euros dans sa cagnotte. Au vu du classement, elle fait figure de favorite pour arriver jusqu'en finale.

Ce samedi, Margaux affrontera, lors du prime diffusé en soirée le vainqueur du duel entre Toni (19ème maestro) et Mickael (16ème maestro). Ce dernier quart de finale est diffusé plus tôt en soirée.

Pour les amateurs de l'émission, ce sera une soirée à ne pas louper.