Il ne lui a fallu que huit émissions pour intégrer le tant convoité classement des meilleurs maestros de l'émission. Alessandra, une jeune Belge de 21 ans, bat tous les records de précocité dans le télé-crochet présenté par Nagui.

Et cela lui vaut de nombreuses critiques. La voilà carrément accusée de triche par de nombreux internautes.

"Impressionnante cette jeune fille. Elle a des écouteurs dans le serre tête ?", ironise un internaute sur la publication Instagram de Nagui. "Quand je fais des commentaires c’est forcément et toujours bienveillant what else !!! Alessandra est effectivement un rayon de soleil, elle a une assurance incroyable sur le plateau avec une vive répartie, mature et respectueuse ! Je crois que je vais aller m’acheter un serre-tête pour pour avoir du 'bol' et de la mémoire", lance un autre. Tandis que de plus lourds soupçons de trichent fusent aussi: "Je suis certain que avant les émissions la prod lui dit les chansons qu'elle doit apprendre".

Mais si elle a des haters, l'actuelle 10e meilleure maestro a aussi des fans: "Elle est naturelle, spontanée, sympa. Jeune ! Et calée !!! Bravo à elle !", "Elle est adorable une belle personne. Elle nous met des étoiles dans les yeux", "On est scotché de voir toutes les anciennes chansons qu’elle connaît à seulement 20 ans", "Elle est très forte et très sympathique", "Alessandra, elle assure, elle a l'étoffe d une numéro 1 et une humilité modèle pour ceux qui n en ont pas", peut-on notamment lire en commentaires de la publication.

La jeune chanteuse, qui a confié à Télé Loisirs avoir révisé moins de 500 chansons (car elle en a déjà quelques centaines dans sa culture musicale de base), pourrait devenir la 9e meilleure maestro dès ce lundi si elle parvient à remporter plus de 7000 euros.