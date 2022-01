Ce jeudi 13 janvier, la nouvelle maestro Einath a affronté Leslie dans N'oubliez pas les paroles. Cette jeune femme passionnée par les animaux s'est surtout fait remarquer en faisait rire Nagui, ses partenaires et les téléspectateurs. En cause : la chanson La Salsa du Démon, popularisée par Coluche suite à son texte très osé. Si Leslie paraissait d'abord à l'aise durant sa performance, un mot l'a particulièrement déstabilisée.

"Poil sur les cuisses, ça va"

A la surprise générale, Leslie a en effet refusé de chanter le mot "puceau" présent dans le texte. Un détail qui n'est pas passé inaperçu auprès de l'animateur Nagui. "Vous avez fait exprès de ne pas prononcer le mot puceau", s'interroge-t-il. "Vous vous êtes dit 'non moi je ne viens pas à la télévision pour chanter des mots comme ça' "? La candidate confirme: "Poil sur les cuisses ça va, ce n'est pas grave", déclare-t-elle en reprenant des paroles osées de la chanson "mais puceaux…". De quoi rendre hilare le public et Nagui. "Les poils sur les cuisses ça va, mais pas puceau, ça ne passe pas… Comme une bouffée de chaleur Leslie", a alors commenté le présentateur, Et ce n'est pas tout, Leslie n’a finalement pas réussi à donner non plus la suite de la chanson qui était "Le démon du sexe m’habite"… Leslie est donc malheureusement reparti bredouille en s'inclinant devant sa concurrente.