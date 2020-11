Valérie et Renaud participent, cette semaine, aux Masters du jeu télé sur France 2.

Mont-sur-Marchienne, vendredi soir. À l’angle de l’avenue Paul Pastur et de la rue Sabatier, Valérie et Renaud, anciens Maestros de N’oubliez pas les paroles avec respectivement 203 000 et 391 000 € de gains, se rencontrent pour la première fois chez Phonophil Vinyle, antre de l’immense collection de disques de Phil.