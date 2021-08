Au lendemain de la clôture des Jeux olympiques de Tokyo , les audiences tombent et dévoilent ce qui a rassemblé le plus de téléspectateurs du 23 juillet au 8 août. Et force est de constater que les disciplines où les athlètes belges ont brillé se retrouvent en tête de classement. Les performances de Nafissatou Thiam, médaille d’or olympique, ont été suivies par 287 005 téléspectateurs, jeudi dernier sur Tipik. Les meilleures audiences de l’édition 2021 pour la RTBF.

20,5 millions de téléspectateurs

Celles-ci sont suivies de près par la rencontre Belgique - Australie dans la discipline hockey masculin avec 266 068 téléspectateurs devant leur petit écran, jeudi dernier. L’athlétisme revient ensuite refermer le trio de tête avec la finale du 4x400 mètres hommes, samedi dernier, où la Belgique est arrivée en quatrième position.

Les Jeux olympiques de Tokyo ont également dopé les chaînes de France Télévisions en mobilisant pas moins de 20,5 millions de personnes pour la seule journée de samedi dernier. Il faut dire que plusieurs grandes finales étaient à l’affiche ce week-end pour les Bleus, qui ont brillé au handball mais également au volley-ball.