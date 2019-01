Anne-Elisabeth Lemoine et les autres chroniqueurs de l'émission semblaient d'ailleurs très émus par l'intervention de l'animateur.

L'animateur français Nagui est venu faire la promotion du prochain "Taratata 100% Live" dans l'émission "C à Vous", dont les recettes seront entièrement reversées à l'assocation AFM-Téléthon afin de financer la recherche médicale contre le cancer. Pour l'occasion, Nagui a réuni 73 artistes comme Zazie, Patrick Bruel, Garou ou encore Pascal Obispo pour un concert exceptionnel, qui a été enregistré le 17 janvier dernier et qui sera diffusé sur France 2 ce samedi 2 février.Pour rappeler à quel point les fonds réunis sont importants, l'équipe de l'émission a passé une séquence de l'édition précédente. Nagui a eu beaucoup de mal à contenir ses larmes et à s'exprimer après avoir vu ces images. "", a-t-il déclaré en prenant des pauses pour se reprendre.