Ce mercredi midi, sur le plateau du jeu "Tout le monde veut prendre sa place" présenté par Nagui, les téléspectateurs ont eu droit à un moment assez émouvant au moment où le candidat Nikola racontait sa petite anecdote. Il expliquait ainsi être tombé, un soir en pleine rue, sur l'interprète des Mots bleus, Christophe dont il est un très grand fan.

Pendant plus d'une vingtaine de minutes, Christophe et Nikola ont ainsi échangé une conversation lors de laquelle "Christophe n'arrêtait pas de me demander les chansons que je préférais", assure le candidat qui ne se doutait certainement pas qu'il allait toucher Nagui avec cette petite anecdote.

Comme à son habitude, le présentateur phare France 2 a tout d'abord ironisé en indiquant : "C'est saoulant ces stars qui retiennent les fans qui voulaient être discrets (...) Ces stars qui sont intrusives dans la vie des fans, qui ont quand même une vie, des gens à voir, des amis qui attendent sur le trottoir", plaisantait-il tout sourire avant de devenir plus sérieux et d'évoquer ses derniers souvenirs avec son grand ami Christophe, emporté en avril dernier par le Coronavirus.

"Il avait beaucoup d'humour, puis moi si je commence à parler de Christophe avec vous je vais fondre en larmes alors je préfère en rire…", a-t-il indiqué avant de balancer une petite confidence qui en dit long sur la bonne entente entre le présentateur et le chanteur, quelques jours avant sa mort alors qu'il se produisait sur scène pour France 2 avec Laetitia Casta entre autres.

"Le souvenir que j'ai et le seul regret, c'est qu'on a fait un Taratata ensemble, une semaine avant que cette pandémie ne le frappe… On devait bouffer ensemble et il n'est jamais venu au repas. Et c'est pour ça que je lui en voudrai toute ma vie", a-t-il conclu avant que le titre "Les Paradis Perdus", un grand succès de Christophe, ne retentisse sur le plateau.