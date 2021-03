Avec deux parents profs à la maison, qui mieux que Nagui pouvait s’investir dans le nouveau projet de France 2 (en coproduction avec Banijay Studios France, France Télévisions, Be-Films et la RTBF et en primo diffusion sur Tipik, ce soir, à 20.05) ? Une première au rayon fiction – via Fiction’Air – pour celui qui, jusqu’ici, s’était concentré sur les jeux et autres émissions de divertissement.

“Notre volonté, au-delà de la force de la transmission et de la modernité de la série, était de parler du rôle essentiel de l’école dans la construction d’un monde nouveau. Malgré les apparences, ce sont des profs qui, tous à leur niveau, essayent de se montrer vigilants et de voir ce qui peut se passer dans la vie d’un adolescent...