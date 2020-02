Télé, radio, production... Nagui est partout. Et ça lui réussit plutôt pas trop mal.

L'animateur de Taratata, Tout le monde veut prendre sa place et N'oubliez pas les paroles sur France 2 a fait l'objet d'une enquête de la revue Stratégies. Avec ses prestations à la télévision mais aussi en tenant compte de sa participation à la radio sur France Inter (dans La bande originale) et au fait qu'il détient des parts de marché (à hauteur de 5,3%) dans la société de production Air Productions qu'il a revendue au groupe Banijay, Nagui toucherait un salaire de près d'un million d'euros par an.

Si l'animateur refuse de confirmer formellement le chiffre, qu'il considèrerait, il reconnaît tout de même:Mais Nagui rejette déjà qu'on polémique à ce sujet car il déclare ne pas être l'animateur le mieux payé: "". Et l'animateur concluera par une petite pique, affirmant que ces humoristes qui le vannent gagnent bien plus que lui...