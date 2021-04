Entouré de Vianney, Pascal Obispo, Kendji Girac ou encore Claudio Capéo, l’animateur vedette de France 2 a décidé d’inviter Margaux (530 000 euros et 59 victoires, surnommé la "Reine Margaux" par Nagui) et Kevin (410 000 euros et 43 victoires) pour fêter cet anniversaire en grande pompe ce soir vers 19 heures. À savoir les deux plus grands gagnants de N’oubliez pas les paroles qui vont venir se mesurer l’un à l’autre pour la toute première fois. En effet, les deux Maestros ne s’étaient pas rencontrés lors des Masters 2020, (organisés à l’automne dernier et remportés par Arsène) et ils joueront pour une œuvre caritative. Les gains de l’émission - soit jusqu’à 20 000 euros possible lors de la finale - seront en effet reversés à l’Association française du syndrome de fatigue chronique. Une maladie dont souffrait Faustine Nogherotto, ancienne candidate du jeu (et de la Star Academy), décédée le 29 janvier dernier.

Nagui accidenté sur le plateau

Interrogé par Télé Magazine, l’animateur de N’oubliez pas les paroles est revenu sur un incident survenu lors du tournage de son karaoké musical à succès. Un accident, qui l’a durablement blessé, mais qui a également donné naissance à Cruella, cette fameuse voix off qui intervient pour corriger notamment les différents Maestros. Sans oublier, forcément aussi, de taquiner parfois Nagui en personne. Bien avant l’apparition de cette voix off donc, Nagui était en contact direct avec la régie de l’émission via une oreillette. "Pour valider les bonnes réponses ou répéter les phrases précédentes utiles aux candidats, je portais une oreillette", souligne Nagui à Télé Magazine. "Jusqu’au jour où un technicien, que je souhaite ne plus jamais croiser de ma vie, m’a envoyé du 1000 hertz dans les oreilles. Ça m’a fait l’effet d’un coup de couteau ! J’ai hurlé et aujourd’hui, j’ai des acouphènes à vie. Depuis, j’ai demandé à quelqu’un de l’équipe de prendre un micro et nous avons fini par la baptiser Cruella."