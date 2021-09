Nagui, l'animateur-producteur qui résiste à tout, même aux nombreux échecs Télévision Charles Van Dievort © Nathalie GUYON - FTV

Un accident industriel. C’est l’expression consacrée lorsqu’on évoque un échec retentissant comme celui que connaît actuellement Nagui sur France 2. Son prime du samedi soir a pris l’eau dès le premier numéro avant de faire naufrage lors du second diffusé samedi dernier. The Artist n’a pas trouvé son public, avec moins d’un million de téléspectateurs la semaine dernière et une 5e place dans le Top 10 des émissions. Même pour le service public, c’est insuffisant. Retour sur les nombreux échecs qui ont émaillé la carrière de l'animateur-productuer qui s'est à chaque fois redressé pour relever de nouveaux défis.