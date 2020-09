Que Jean-Luc Reichmann, Olivier Mine, Sandrine Dans et tous les autres ne nous en veuillent pas trop, ce n’est pas la DH qui décerne ce titre à leur confrère de France Télévisions mais des candidats de N’oubliez pas les paroles. Il est vrai cependant que l'intéressé fait toujours preuve de bienveillance pour ses iinvités, qu'ils soient célèbres ou de simple citoyens.

Dans son émission musicale diffusée samedi sur France 2, un participant prénommé Olivier a tenu à rendre hommage à l’équipe du programme. “J’aimerais remercier toute l’équipe qui nous accueille parce que vraiment, ils sont géniaux, a-t-il dit. Les musiciens (aussi) parce que c’est un vrai bonheur. J’ai l’habitude de jouer avec de très bons musiciens et ceux-là, c’est le top !”

Sur sa lancée, le candidat a également salué la gentillesse de l’animateur à l’égard de ses invités : “Et puis vous parce que vous êtes encore plus gentil quand la caméra s’éteint. C’est vrai ! Les gens me demandent souvent comment il est… Et bien, il est encore plus gentil quand ça s’éteint et c’est rare.” Un point de vue partagé par Edwige, la Maestro actuelle du jeu animé par Nagui.

Comme il en a l’habitude, l’animateur a répondu à ce compliment par une boutade : “Quand il y a la caméra, je n’ai pas envie de vous parler en fait.” Nagui a donc du cœur et il le prouvera encore le 1er octobre en étant à la barre d’une soirée spéciale de mobilisation en faveur du Liban suite à l’explosion qui a dévasté Beyrouth le 4 août. Elle sera à suivre en direct sur France 2.