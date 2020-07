Une nomination, qui n’avait pas manqué de faire sourire l’animateur de France 2 et la comédienne, qui s’étaient empressés de publier un selfie "tout pourri" sur Twitter. Bref, c’est de notoriété publique : Nagui milite pour la cause animale. Certains prétendent même qu’il profite de son micro, en télé et en radio, pour donner des leçons. Du coup, tandis qu’il recevait un agriculteur sur le plateau de N’oubliez pas les paroles, il en a profité pour remettre les pendules à l’heure. "En fait, ce n’est pas l’élevage qu’il faut intensifier, ce sont les éleveurs et les agriculteurs. Je pense qu’il faut qu’il y ait de plus en plus d’éleveurs et d’agriculteurs avec une dimension humaine plutôt qu’il y en ait qu’un seul avec 1 000 ou 2 000 vaches sous un même entrepôt", a-t-il expliqué, avant de déguster les fraises et les tomates amenées par Valentin, le candidat agriculteur.