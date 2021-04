L'affaire a fait grand bruit le 14 avril dernier. Nagui qui quitte la présentation de, c’est un séisme dans le PAF. Cela fait quinze ans que l’animateur présente de main de maître ce divertissement qui a fait les beaux jours de France 2 en journée. Et ceux de la RTBF également mais une autre heure. Chez nous, personne n’a oublié les prestations de Christophe Bourdon , le premier candidat à avoir passé la barre des 100 victoires. Même s’il a été détrôné depuis, il reste un personnage emblématique de l’émission.

Si le départ de Nagui fait aussi beaucoup de bruit chez nous, c’est parce que deux Belges ont été auditionnées pour lui succéder. Avec certitude, on peut citer le nom de Sara De Paduwa qu’avait révélé un tweet de Michaël Zoltobroda, journaliste du Parisien. L’identité de l’autre Belge reste un mystère. Beaucoup ont prétendu qu’il s’agissait de Cécile Djunga. Pas la DH auprès de qui l'animatrice avait nié avoir été approchée. Elle l’a ensuite fait savoir publiquement via les réseaux sociaux.

Nagui n’avait pas caché les raisons de son départ de la présentation d’un jeu qu’il coproduit. Il voulait rafraîchir le divertissement qui n’a quasiment pas changé depuis quinze ans. Il avait confié au Parisien “ressentir un décalage entre l’émission et moi. Quand j’en parlais, on essayait de me raisonner. On me demandait si j’étais sûr, si ce n’était pas un passage à vide, si ce n’était pas le blues. On m’a conseillé de prendre des vacances. Mais non.”

Il disait aussi vouloir du changement dans sa vie. Son épouse confirme. Dans un entretien publié dans le numéro de Télé Star paru ce lundi 26 avril, Mélanie Page soutient la décision de son mari: “Il n’a pas envie de se lasser. Il est mû par la volonté d’avancer. Il avait le sentiment de tourner en rond.”

Dans cette même interview, elle a aussi démenti avoir été pistonnée pour décrocher le rôle de Sandrine Joubert, professeur de mathématiques, dans la série L’école de la vie produite par son mari. “On n’est jamais dans l’esprit ‘piston’, etc. La directrice de casting m’a appelée pour passer l’essai. Il était question que je joue une maman dans un seul épisode”, explique-t-elle. Elle précise enfin que si Nagui est venu sur le tournage, ce n’était jamais lorsqu’elle jouait des scènes.