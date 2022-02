Nagui n’a pas sa langue en poche. En vieux briscard du petit écran, il n’hésite pas à dire tout haut ce qu’il pense,notamment lorsque des candidats tentent de tricher pendant une de ses émissions. Mardi, ce n’est cependant pas la roublardise d’un candidat indélicat qui l’a conduit à faire part de sa façon de penser à l'antenne mais la désinvolture affichée par l’un d’eux lors du final de N'oubliez pas les paroles.

Il est vrai que le spectacle offert par la Maestro Stéphanie et sa chalengeuse Sandrine n’a pas été de haut vol. C’était même un festival de mauvaises réponses à dégoûter le plus fan des fans de l'émission. Et ce qui a énervé Nagui, c’est l’attitude des deux protagonistes. Lorsque Sandrine a commencé à rire de sa énième mauvaise réponse, l’animateur l’a recadrée sans prendre de gants mais avec le sourire : “Franchement, avec le match pitoyable que vous nous offrez toutes les deux, un peu d’humilité ne ferait pas de mal”. Et d’ajouter : "On n’est plus dans un match nul, on est dans une émission nulle si ça se produit. Mais ça n’arrivera pas”. Le rappel à l’ordre n’aura pas servi à grand-chose, la chalengeuse ne parvenant pas à trouver le moindre mot de la chanson qui lui était soumise.

Rarement à court d’idée, Nagui a tout de même profité de la situation pour inviter les gens à s’inscrire à son jeu : “On est dans un match nul, dans tous les sens du terme. Donc si vous aussi, vous êtes nul, sachez que c’est possible de venir sur ce plateau”. Dit avec le sourire face à la caméra, c’est drôle. Il n’empêche que la pique était bien adressée aux deux candidates qui n’ont vraiment pas brillé lors de l’émission.