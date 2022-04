Éliminé mardi dernier, Kristofer, le candidat liégeois, chouchou de Nagui, a laissé sa place de Maestro à Caroline dans N’oubliez pas les paroles sur France 2.

Ce mercredi, la Franco-Suisse, qui projette d’offrir une partie de ses gains à des associations luttant contre la maltraitance animale, s’est mesurée à Thomas, un candidat qui n’a pas reçu un accueil des plus chaleureux de la part de Nagui. Et pour cause, le challenger a annoncé qu’il était vétérinaire en parc animalier, spécialisé dans les fauves et les rapaces, un métier qui n’est pas très apprécié par l’animateur de l’émission. " Ils sont tous en prison ? ", demande Nagui avant d’ajouter : "Sincèrement, et j’étais parmi les premiers gamins à aller voir les lions, et puis quand on a la chance une fois dans sa vie de faire un safari photo, en liberté, ils n’ont quand même pas la même joie de vivre."

La réponse a quelque peu refroidi l’ambiance et mis mal à l’aise le candidat qui a tenu à préciser que son job était de veiller au bien-être des animaux mais également que le parc collaborait avec des associations de défense des animaux.

" Oui, enfin ça, c’est histoire de se déculpabiliser un peu !", s’entête et conclut le présentateur vedette avant de changer de sujet et de continuer l’émission.