Voilà un changement important qui se produira à la rentrée de septembre. En effet, Nagui a annoncé auqu'il allait cesser, après 15 ans de présence sur France 2, la présentation de "Tout le monde veut prendre sa place".

L'animateur s'est expliqué à nos confères français, évoquant une "envie de changement", et indiquant que sa décision était "mûrement réfléchie". "Ça fait presque trois ans que j'évoquais le besoin de rafraîchir le jeu, ne serait-ce que pour me renouveler. Je ressentais un décalage entre l'émission et moi", confie ainsi Nagui.

Si on lui a conseillé de prendre des vacances, le présentateur de "N'oubliez pas les paroles", autre émission culte de la chaîne, assure que le malaise n'est pas passé: "Je n'avais plus l'appétit, la grinta. C'est comme travailler pour des patrons qu'on n'aime pas. Je préfère arrêter avant qu'on m'arrête. Je ne reviendrais pas sur ce choix. J'en ai informé par courrier France 2 et la boîte Effervescence avec qui je coproduis."

Nagui a-t-il été usé par une émission qui évoluait peu? A l'entendre, c'est fort possible. "Chaque fois que je proposais des idées [NDLR: pour faire évoluer le concept], elles n'aboutissaient pas. Résultat, ça fait 15 ans que c'est exactement le même jeu. Ce jeu conçu pour durer une demi-heure est même passé à 45 minutes sans changer le concept, ni le nombre de questions."

L'animateur tient toutefois à rassurer: le jeu devrait lui survivre avec un autre animateur ou animatrice.