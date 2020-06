La future maman a arrêté sa carrière à son retour de Koh-Lanta.

Ce vendredi, Naoil se mesurera à Claude et Inès lors de la grande finale de Koh-Lanta. Pour cette dernière ligne droite, la future maman peut compter sur son passé de championne de boxe, lequel lui a forgé un caractère d'acier. Interrogée par nos soins, l'aventurière revient sur ce qui l'a poussée à se lancer dans la boxe étant plus jeune. "J'ai grandi dans un univers très masculin. J'ai trois frères, une soeur et un père ancien lutteur. J'ai toujours eu un côté bagarreur. Je suis fan de Rocky, Mike Tyson, Mohamed Ali et Jean-Claude Van Damme", explique-t-elle. "Avant mes 30 ans, mon entourage m'avait toujours empêché de faire de la boxe. Puis, j'ai arrêté de me trouver des excuses et je me suis lancée. J'ai eu raison de le faire puisque j'ai pu réaliser mes rêves: monter sur un ring et gagner. Aujourd'hui, j'ai quatre ceintures et j'en suis fière!"

Opérée des pieds suite à son aventure dans Koh-Lanta, Naoil a décidé d'arrêter sa carrière de boxeuse professionnelle pour se concentrer sur d'autres choses qui lui tenaient à coeur. "J'avais des douleurs aux pieds. La boxe n'a pas facilité les choses. Elle n'a fait que les amplifier. Ca commençait à devenir gênant et difficile. J'ai donc décidé de prendre soin de moi. J'avais envie de devenir maman, chose qui n'était pas compatible avec mon métier. Aujourd'hui, je peux me consacrer totalement à mon futur enfant."