Vendredi dernier, le coup d’envoi de la 15e pièce du Télévie a été donné au Théâtre royal de Mons. Les animateurs de RTL-TVI s’amusent sur scène en reprenant Représailles, la fameuse pièce de théâtre qu’Éric Assous a écrite il y a des années pour Michel Sardou. Celle-ci relate l’histoire d’un couple au bord du divorce suite à une histoire d’infidélité.

Le casting de départ, dans lequel on retrouve Anne Ruwet, Luc Gilson, Sandrine Corman, Jacques van den Biggelaar et Sophie Pendeville, sera toutefois modifié en cours de route. Premièrement, comme nous l’avions annoncé, un comédien amateur, différent en fonction des régions, rejoint la troupe pour jouer le rôle de Landru. Deuxièmement, à partir du 15 février et jusqu’au 24 mars prochain, Natacha Amal prendra la place de Sandrine Corman dans le rôle de Rosalie, la femme trompée par son mari Francis. "J’ai été très surprise et flattée qu’on pense à moi pour jouer dans la pièce du Télévie", confie l’actrice belge qui a été agréablement surprise par l’équipe qu’elle a rejointe. "J’ai découvert des gens très impliqués dans la cause et très drôles. Ils ont beaucoup d’audace et ne se regardent pas. Leur métier d’animateur est très exigeant et leur a donné une aisance à tous qui transparaît dans la façon dont ils jouent leur rôle."

