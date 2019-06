L'histoire a ému un grand nombre de téléspectateurs français ce lundi hier soir et belges ce mardi. Dans un reportage diffusé initialement par France 2, un vétéran américain retrouve son amour de jeunesse, une Française rencontrée lors de la Seconde Guerre mondiale. Les deux amoureux, K.T. Robbins et Jeannine Ganaye, avaient dû se quitter précipitamment, le soldat devant rejoindre le front de l'Est. K.T. Robbins avait alors dit à la Française de 18 ans qu'il reviendrait peut-être et qu'il l'emmènerait. Ce ne fut pas le cas, jusqu'à il y a peu grâce à France 2. La chaîne qui avait rencontré le vétéran dans le cadre d'un reportage a découvert l'histoire d'amour. Il n'en a pas fallu plus pour que les équipes de télévision partent à la recherche de l'être aimé.

Après avoir été relayées sur de nombreux sites d'informations, les retrouvailles ont été diffusées également sur nos écrans ce mardi midi, lors du JT de la RTBF. Nathalie Malleux n'a d'ailleurs pas pu retenir ses larmes, une fois la séquence finie. Alors qu'elle reprenait l'antenne, la présentatrice a essuyé ses yeux, remerciant les équipes de France 2 pour ce "beau moment". Mais la journaliste aura besoin encore de quelques secondes pour se remettre de ses émotions. "Excusez-moi, c'est vraiment touchant", a expliqué Nathalie Maleux.

Elle n'est d'ailleurs pas la seule à avoir été très émue par les retrouvailles.