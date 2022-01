Passé à côté de la victoire, Alexandre, le candidat belge du Meilleur Pâtissier, est fier de son parcours.

C’est confortablement installé chez lui et entouré de ses amis qu’Alexandre, le candidat belge du Meilleur Pâtissier, a suivi la finale du concours gourmand sur RTL-TVI, jeudi dernier. Si le Carolo savait déjà - l’émission étant enregistrée depuis plusieurs mois - que la victoire allait être attribuée à la jeune Maud, il n’a pas manqué de fêter la fin d’une belle aventure lors de laquelle il a fait briller la Belgique à travers ses réalisations et sa personne. " Je suis forcément un peu déçu mais je suis très content du chemin parcouru et des gâteaux que j’ai pu sortir lors de cette finale. Je n’ai pas du tout de regret ", déclare le jeune homme qui dit être également "très content" pour Maud, la jeune gagnante de cette dixième saison. "Elle le mérite !"

De quelle réalisation êtes-vous le plus fier depuis le début de l’aventure ?

"De celles présentées lors de cette finale. J’ai vraiment présenté ce que je voulais. Et, en plus, j’ai reçu les compliments de Christophe Michalak. C’est incroyable."

Au contraire, de quelle réalisation êtes-vous le moins fier ?