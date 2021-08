Le tournage d’Emily in Paris vient à peine de se terminer que Darren Star, créateur de Sex and the City, Beverly Hills ou encore Melrose Place, planche déjà sur un nouveau projet. Son nom ? Uncoupled. Même si le réalisateur nous a certifié, en juin dernier, au Festival de télévision de Monte-Carlo que cette nouvelle série n’était " pas un Sex and the City pour hommes ", on y retrouve toutefois quelques similitudes qui nous font penser aux aventures new-yorkaises de Carrie Bradshaw et sa bande de copines. La différence ? Le personnage est ici "un homosexuel de 45 ans qui vient de se faire larguer par son compagnon après 17 ans de vie commune", nous explique-t-il.

On sent encore le coup de génie de Darren Star qui n’en est pas à une série culte près et à qui on ne refuse rien. La preuve, Deadline vient d’annoncer l’identité de l’acteur qui incarnera le personnage principal d’Uncoupled et celui-ci est loin d’être un inconnu du grand public puisqu’il s’agit de Neil Patrick Harris, inoubliable coureur de jupons Barney Stinson dans How I met your Mother, qui a annoncé publiquement son homosexualité dans les médias. Autant dire que là, Darren Star a pêché un gros poisson…

Il faudra toutefois s’armer de patience pour voir cette nouvelle série puisque son tournage ne débutera qu’à la fin de l’année dans les rues de New York. En attendant, les fans de Neil Patrick Harris peuvent le retrouver dans le quatrième volet de Matrix et dans la série It’s a sin .