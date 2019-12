Si on ne le retrouvera ni dans les Enfoirés ("place aux autres"), ni dans Mask Singer ("c’est un peu une catastrophe cette émission") et encore moins dans une carrière aux USA ("tous ceux qui s’y sont risqués s’y sont un peu cassé les dents quand même"), Gérard Darmon a en revanche tout de suite dit oui à son ami Alain Chabat - qui a célébré les 10 ans de sa (fausse) mort ! - pour la reprise du Burger Quiz sur TMC.

"On a appelé ça la saison de trop, explique l’acteur qui vient d’être papa d’un quatrième enfant. Ça, je le fais car c’est Alain. C’est de l’amusement, de la déconne, de la rigolade et de la bêtise. On est à la cour de récré. C’est de la fidélité car on se connaît bien." Si bien qu’ils avaient fait le buzz dernièrement au festival de Cannes en dansant la Carioca 25 ans après le film culte La Cité de la peur. "Mais je ne crois pas qu’on fera un jour une suite, souligne celui qui sera bientôt à l’affiche de Bout’chou avec Carole Bouquet. On ne veut pas faire ce qu’on fait les Inconnus, avec cette crainte de ne pas faire l’effet escompté."

Gérard Darmon préfère aller vers des projets comme la série Family Business, qui traite de la législation du cannabis, sur Netflix. Une plateforme qui ose casser certains tabous. "Les télés officielles pensent connaître le bon goût et ne savent en fait rien du tout, conclut celui qui démarre le tournage de la saison 2 de Family Business ("le script m’a fait beaucoup rire !") en janvier. Leurs dirigeants ont peur pour leurs petites fesses et se grippent. Ce sont des culs serrés qui nous empêchent de faire des choses. Ce n’est même pas la politique de la chaîne mais des bêtises et des crétins qui devraient tomber aux oubliettes. Ceux-là, je ne peux pas les voir. D’ailleurs, me voilà sur Netflix. Une plateforme comme ça me permet de faire et de dire des choses."