Le défilé de stars continue le 18 septembre avec Ratched. Ce préquel de Vol au-dessus d'un nid de coucou (chef d'oeuvre de Milos Forman), qui raconte les meurtres horribles de l'infirmière Ratched, rassemble Sarah Paulson (dans le rôle principal), Cynthia Nixon ( Sex and the City) ou encore... Sharon Stone. Rien que ça!

Dans les suites, on retrouve la saison 3 de la série italienne Baby (le 16/09), la 12e et dernière saison de The Big Bang Theory (le 1er septembre) et la saison 2 de Family Business avec Gérard Darmon et Jonathan Cohen.

En septembre, Netflix fait aussi sa rentrée. La célèbre plateforme frappe fort avec des séries au casting impressionnant. Le 4 septembre, Hilary Swank débarque avec, une série dont elle est l'héroïne et la productrice exécutive. Elle y incarne Emma Logan, une astronaute qui s'apprête à quitter son mari et sa fille pour réaliser la première expédition menée sur la planète Mars. Un rôle qui éveille notre curiosité, surtout quand on sait que l'Américaine est, jusqu'ici, principalement connue pour avoir joué sur le grand écran dans de nombreux films à succès tels que