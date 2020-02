Un nouveau télécrochet à la recherche du rappeur de demain fera bientôt son apparition sur la plateforme.

Depuis des années, les pays du monde entier cherchent la voix de demain via les formats The Voice ou encore Nouvelle Star. Netflix a, de son côté, décidé d’innover en proposant Rhythm + Flow, un télécrochet centré sur le rap. D’abord aux États-Unis, où le programme a trouvé son public en octobre dernier avec des jurés de calibre comme Cardi B, T.I. et Chance The Rapper.

Suite à son succès outre-Atlantique, la plateforme de streaming a eu, selon nos confrères du Parisien, la brillante idée d’adapter son programme pour la France. Aucune information ne circule toutefois au sujet des jurés potentiels qui pourraient s’installer face aux divers talents. Aucune date de sortie n’a non plus été communiquée jusqu’à présent.

Si ce projet voit en effet le jour, il pourrait s’avérer être un véritable révélateur de talents. Les chansons du gagnant de la première version américaine de Rhythm + Flow, D Smoke, comptent aujourd’hui des millions d’écoutes sur Spotify. Pas sûr toutefois que le lauréat de la version française touche la coquette somme de 250 000 d’euros promise au vainqueur de la finale américaine.