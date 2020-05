J’ai trouvé ce petit break assez salvateur, ça m’a fait un bien fou", nous confesse Patrick Puydebat, depuis sa maison située en campagne normande, au sujet du confinement. "Au bout de deux mois, je commençais quand même à tourner un peu en rond. J’étais ravi de retrouver tout le monde et d’aller bosser (sourire) ."

Le comédien de 48 ans, qui a retrouvé l’amour dans les bras d’une certaine Caroline, comme il l’a révélé sur Instagram, précise toutefois avoir passé un confinement - entre peinture, bricolage et météo estivale - aux allures de vacances. "J’étais avec mon meilleur ami, sa femme et ma compagne la tête au soleil et les pieds dans la piscine. Passer du bon temps, profiter des uns et des autres et se poser… je ne vais pas me plaindre ! ", poursuit celui qui a repris les tournages des Mystères de l’amour(TMC), la toute première série à s’être déconfinée (Demain nous appartient est prévue pour la fin mai et Plus belle la vie , début juin). "Mais j’étais ravi aussi de retrouver l’effervescence d’un tournage et de revoir les copains." Entre jardinage, apéros et cuisine, le célèbre Nicolas du feuilleton français avoue aussi avoir "pas mal grossi ! J’avais fait un beau régime début janvier en perdant 6 kilos et là… j’en ai repris 4 facile (sourire)" !

(...)