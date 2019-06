Nicolas Dorian, c’est celui qui a coaché les talents de The Voice Belgique en coulisse pendant 7 ans. Il a aussi assumé le rôle de directeur musical adjoint. Et il est sans doute le chanteur belge qui est allé le plus grand nombre de fois à l’Eurovision ! Ce jeudi, il enregistrait à Namur la carte postale belge pour l’Eurovision des chœurs qui se déroule à Göteborg en Suède.

Bonne nouvelle : sa chorale Almakalia passera première dans ce show télévisé, ce qui est plutôt bon signe. "Nous serons 24 sur scène : les 22 chanteurs, le beatboxer et moi."

(...)