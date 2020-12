L'année 2020 restera pour longtemps gravée dans les souvenirs individuels et dans la mémoire collective. Jamais auparavant, des milliards d’êtres humains ont été appelés ou obligés à rester cloîtrés chez eux dans le cadre d’une crise sanitaire. Le coronavirus ne se contente pas d’ôter des vies, il est aussi à l’origine d’une crise économique elle aussi sans précédent. Parce qu’en attendant l’arrivée d’un vaccin ou la disparition “miraculeuse” du Covid-19, nous ne disposons pas d’outils pour faire face au mal.

Le tableau peut sembler apocalyptique et pourtant, il y a des lueurs d’espoir, celles de bâtir un monde d’après plus respectueux de notre environnement et par là même, éviter que de telles catastrophes ne se reproduisent. C’est le message délivré par Le monde respire, le documentaire du belge Abdel Lassouli diffusé ce samedi soir à 22 h 30 sur Tipik. Un réalisation qu'il convient de classer à côté d'autres du même genre comme Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, lauréat d'un César en 2016.

Ce qui nous arrive n'est pas une fatalité

Tous les intervenants interrogés dans le cadre de ce docu l’affirment : ce qui nous arrive est lié à l’urgence climatique et c'est tout sauf une fatalité. Des solutions existent pour que cela ne se reproduise plus et elles ne sont ni improbables ni irréalistes sur le plan économique. C’est ainsi que l’on découvre des projets initiés en Belgique ou ailleurs en faveur d’une agriculture raisonnée, d’élevages qui le sont tout autant, d’options de transports adaptées aux centres urbains, etc.

Raconté par la voix d’un Thomas Dutronc que l’on sent concerné par la question, le documentaire donne la parole aux acteurs de terrain mais aussi aux porte-drapeaux d’un combat qui ne date pas d’hier. Parmi les intervenants figurent l’ancien animateur TV et ex-ministre de la Transition écologique français Nicolas Hulot, ainsi que l’aventurier Bertrand Piccard, célèbre pour ses exploits en ballon ou avec son tour du monde avec Solar Impulse, l’avion solaire. Tous insistent sur l’urgence du moment et nous invitent non seulement à être solidaires des actions menées en faveur d’un plus grand respect de l’environnement, mais aussi à agir.

Plus de gagnants que de perdants

Car chacun à notre échelle, nous avons notre part de responsabilité rappelle Nicolas Hulot. Selon une étude des plus sérieuses, explique-t-il, si à titre individuel nous changions nos comportements en fonction des possibilités existantes, cela réglerait entre 20 et 30 % du problème. “C’est énorme, dit-il, mais évidemment insuffisant.” “Imaginer que l’on va résoudre la crise climatique en corrigeant à la marge et en prenant notre temps, c’est de la foutaise, ajoute-t-il. Il va falloir développer des choses en grand pour avoir de l’emploi, même s’il a aussi des choses qu’il faudra décroître.” Et ça, c’est de la responsabilité des États, souligne l’ancien ministre français. À eux de le faire progressivement et avec accompagnement.

Bertrand Piccard le répète à l’envi, il faut se montrer réaliste. Il faut miser sur l’adhésion des populations et ne pas balayer du revers de la main les nécessités économiques. L’idée n’est pas de dire aux gens qu’ils ne peuvent plus prendre la voiture, se chauffer ou consommer, mais de leur montrer qu’ils peuvent le faire de manière plus efficiente et ce grâce à la technologie. Celles à notre disposition à l’heure actuelle permettraient déjà de réduire de moitié les émissions de CO2, explique-t-il, exemples à l’appui.

Quant aux émissions restantes, il faudra à nouveau inventer, innover pour en venir à bout. “Il faut arrêter le gaspillage mais faisons d’abord ce que la technologie nous permet déjà parce que cela donne de l’espoir. Cela montre aux gens que la lutte contre le changement climatique et en faveur de la protection de l’environnement est enthousiasmante. Et que cela va leur apporter plus que ce qu’ils vont perdre. En d’autres termes, cela fera plus de gagnants que de perdants”, juge l’aventurier suisse.

Une opportunité

Faut-il comprendre que derrière son cortège de morts et de vies brisées, la pandémie actuelle est une chance pour l’humanité ? Nicolas Hulot comme Bertrand Piccard réfutent le mot “chance” mais parlent bien d’opportunité. “La crainte que nous avons, c’est qu’on ne tire pas les leçons de cette crise qui n’est que l’avatar d’une crise qui est beaucoup plus profonde. C’est qu’il n’y ait que l’appétence de sortir de la crise du Covid et de repartir comme avant, exprime le premier. Il faut prendre acte que nous faisons partie d’un tout, que nous sommes confrontés à des enjeux universels où nous serons tous gagnants ou tous perdants. Il est certain que dans la période qui est la nôtre se joue ni plus ni moins l’avenir de l’humanité.”