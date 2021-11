Le numéro d’Envoyé Spécial à voir ce jeudi sur France 2 va sans doute connaître un grand retentissement. Pour cause, ce dernier - ce qui n’a toutefois pas été confirmé par France Télévisions - donnerait la parole à plusieurs femmes accusant Nicolas Hulot, ex-présentateur d’Ushuaïa et ancien ministre, d’agression sexuelle et de viol.

(...)