Voici le nouveau visage de la chaîne Tipik. Un Namurois de 24 ans qui a explosé sur TikTok lors du premier confinement avec ses capsules vidéo humoristiques. Fort de ses plus de 831 000 abonnés (nicoenvrai) aujourd’hui sur le réseau social, Nicolas Lacroix débarque tous les lundis dans l’émission radio d’Ivan dès ce 1er mars. Le chroniqueur qui officiait déjà le dimanche dans les Enfants de chœur sur Vivacité s’attaquera à la météo des réseaux (sociaux). Il annoncera la pluie et le beau temps ("mais aussi les anticyclones et les tempêtes !") de tout ce qui se dit ou se passe sur les réseaux sociaux. Une sorte de vulgarisation de TikTok et de ses tendances.