Confiné dans sa maison depuis le 13 mars, le Namurois qui a terminé sixième du Koh-Lanta de l’année dernière reste un accro au jeu d’aventure et ne manque aucun épisode de la saga 2020. "Avec le coronavirus, la diffusion des émissions a été fortement chamboulée cette année" , concède cet employé commercial chez Electrabel, qui concilie télétravail et vie de famille. "Mais je ne rate rien, je suis accro à ce jeu. Je coupe mon téléphone et je suis dans la télé, si je puis dire ! "

Celui qui a quitté le jeu sur la fameuse élimination directe - comme ce sera le cas dans l’épisode de vendredi prochain - est d’ailleurs prêt à repartir pour l’aventure, d’autant plus qu’il s’agira des 20 ans du programme.