On le sait: le Covid chamboule beaucoup de choses, y compris à la télé. Les émissions ont ainsi dû renoncer à leur public. Mais pas seulement ! Pour pouvoir venir sur le plateau, les animateurs doivent régulièrement se plier à tests PCR. Et quand on est souvent à l'antenne, comme Nikos Aliagas, le nombre peut très vite grimper.





Le Franco-Grec, qui est chaque semaine à la tête de "The Voice" et "50m Inside", a confié samedi au Parisien qu'il en était à "200 tests Covid, toutes émissions confondues".





Egalement confronté à des tests PCR très fréquents, l'expert immobilier Stéphane Plaza avait, lui, pris la décision de momentanément arrêter les tournages.





Pas facile la vie d'animateur !