Pour les 15 ans de Plus belle la vie, Ninon avait fait son grand retour au Mistral avec une intrigue forte.

La fille de Vincent Chaumette voulait régler ses comptes avec une histoire de viol dont elle a été la victime lorsqu’elle était adolescente. Une fois cette intrigue finie, son interprète Aurélie Vaneck a refait ses valises, adressant un message touchant à ses fans sur Instagram : "Beaucoup d’amour et de courage à toutes celles et ceux qui se sont reconnus dans cette intrigue, je vous souhaite une belle vie à venir !",écrit Aurélie Vaneck avant de conclure :"Au revoir Mistral ! Au revoir les copains ! Et à très bientôt, pour de nouvelles aventures !"