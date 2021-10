Nolwenn Leroy est restée très soudée à sa promotion de la Star Ac’ 2 qu’elle a remportée.

Nolwenn Leroy a beau avoir gagné la deuxième saison de la Star Academy, elle n’a plus forcément cette étiquette sur le dos. "Au bout de vingt ans, la boucle est bouclée, se réjouit l’artiste de 39 ans. Et à la fois, ce n’est pas grave non plus. Ça fait partie de mon parcours et c’est comme cela que j’ai été révélée au public. Et c’est le public qui m’a donné la possibilité de faire le métier que je fais aujourd’hui. Si c’était à refaire, je le referais car c’était la plus belle des façons de pouvoir se faire entendre, d’être choisie par le public. Des télécrochets ou radiocrochets, il y en a toujours eu et celui-ci n’était pas des moindres. À chaque fois, j’y repense avec le sourire." Ou les larmes, de joie, comme lors du prime spécial anniversaire à voir le 6 novembre sur TF1, dans lequel est passée en revue sa promotion, celle de la deuxième saison de la Star Academy.