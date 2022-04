Il y a déjà deux semaines, les Auditions à l'aveugle ont laissé place aux Battles danssur TF1. Aux abonnés absents jusqu'ici, les trois talents belges à avoir séduit les coachs lors de la première épreuve, sont enfin rentrés dans l'arène, ce samedi soir.

Lorsque Vianney a annoncé à Pauline Nagy et Henry qu'ils allaient chanter Je vole de Michel Sardou lors des Battles, la Namuroise était sceptique. "J'avoue que je n'aime pas cette chanson. Mais, grâce à ma maman, j’ai réussi à en faire quelque chose de bien. Finalement, cette chanson me parle assez puisqu’en participant à The Voice, je prends en quelque sorte mon envol, loin de mes parents", déclare la jeune femme de 19 ans qui a rempli le contrat une fois sur scène. Si bien qu'Amel Bent, Florent Pagny et Marc Lavoine ont misé sur elle pour la suite de l'aventure. Mais le dernier mot revenait à Vianney. "Ce duo-là, c'est celui qui m'a laissé des nuits blanches. Jusqu'au bout c'est difficile de vous départager", dit-il après la prestation avant de finalement sauver Pauline. "Il y a un truc bizarre qui se passe quand je regarde quelqu'un chanter. Et, Pauline, elle m'a fait ça à l'instant."

La chanteuse est contente de sa prestation. "Cette battle s'est très bien passée. J'ai réussi à faire quelque chose de magique avec Henry. Comme dit Amel Bent, il m'a porté tout au long de la chanson et m'a mis à l'aise."

A Chérine ensuite de monter sur scène aux côtés d'Olly Corpe. Ensemble, ils interprètent The Reason d'Hoobastank, une chanson qui a sorti l'Anversoise de sa zone de confort. "Ce n'est pas ma meilleure prestation mais j'ai donné de mon mieux", déclare celle qui a finalement remporté le duel. "Je pense qu'Amel Bent m'a choisie parce que j'ai une voix atypique et que je suis un personnage atypique."

Amel Bent pourra-t-elle toutefois continuer à coacher Chérine pour la suite de l'aventure alors qu'elle vient d'accoucher de son troisième enfant. Selon la candidate, la coach sera "toujours là d'une façon ou d'une autre". "Je pense qu'elle va faire de son mieux pour être présente, que ce soit par Zoom ou Facetime. Elle ne laissera pas son équipe toute seule."

Malheureusement, la chance n'a pas été du côté d'Axel Hirsoux lors de cette séance de Battle. Le Courcellois, qui s'est retrouvé face à Caroline Costa et Fabien Cicoletta, n'a pas réussi à se démarquer surde Gossip. C'est finalement Caroline Costa qui a été reprise par Marc Lavoine. "", déclare Axel Hirsoux qui a été boosté par cette aventure. "