Folles de leurs chiens

Elles sont totalement amoureuses de leur ami à quatre pattes et ça se voit sur leur compte Instagram. Entre deux photos de The Voice Belgique, Maureen Louys nous conte les aventures de Juliette et Sidonie, ses teckels à poils durs à la grosse moustache qui lui servent de modèles pour sa collection d’accessoires pour chien Who’s that dog ? "Je ne pourrais jamais me séparer d’elles. Elles m’accompagnent pratiquement partout !", nous expliquait l’animatrice qui s’amuse à photographier ses chiens dans des situations parfois improbables.

, présentatrice desur RTL-TVI, adore, de son côté, filmer les moindres faits et gestes d’Agatha et Higgins, ses adorables bouledogues anglais. Dans la neige, sous une chaleur écrasante ou le lundi avant d’entamer une nouvelle semaine, tous les moments sont bons pour les immortaliser avec humour.

Sportive accomplie

Ceux qui se demandaient comment Sandrine Corman arrive à garder la forme malgré son planning bien rempli ont enfin la réponse. L’animatrice de RTL-TVI s’accorde plusieurs séances de running pendant la semaine, après la diffusion de Tout peut arriver sur Bel RTL. Si le lac de Genval reste l’un de ses endroits fétiches pour se dégourdir les jambes, celle qui est depuis peu l’ambassadrice de NN Running Club s’attelle à la tâche même lorsqu’elle est en vacances. La preuve en photo… Instagram.

Soleil et bon temps

Alors qu’il neige sur une bonne partie de la France et de la Belgique, Daniela Prepeliuc nous ramène du soleil via son compte Instagram. Avant de revenir sur le petit écran, l’ex-présentatrice météo de BFMTV et RTL-TVI offre à ses followers de beaux clichés provenant tout droit de Dubaï et d’autres endroits à faire rêver. Dans le désert ou sur la plage à la façon des sauveteuses d’Alerte à Malibu. "Le bonheur du voyage, c’est de faire tout pour la première fois", commente-t-elle d’ailleurs sur une de ses photos en reprenant les mots de Bernard Giraudeau. La femme de Quentin Warlop, journaliste à la RTBF, n’en oublie pas pour autant de faire un peu d’exercice. "Je fais régulièrement pas mal de sport, peu importe la saison. En été, évidemment, dès que je peux, je profite du beau temps pour courir en extérieur, faire une session de running suivi d’une séance d’abdos-fessiers, de fentes et de squattes. Ça me permet de me vider l’esprit et ça fait un bien fou au corps."

Les aventures de Jean le mytho

Nombreux sont ceux qui attendent les nouvelles aventures de #Jeanlemytho sur le compte Instagram d’Elodie de Sélys. Jean le mytho ou tout simplement Jean Deceuninck, le fils de l’animatrice et de Benjamin Deceuninck, présentateur de La Tribune sur La Deux. Au football, en pleine tournée des maisons pour Halloween ou encore face à Saint-Nicolas, la présentatrice de Retour aux sources s’amuse à tourner en dérision, mais toujours avec bienveillance, les faits et gestes de son petit garçon de 4 ans. "Les nouveaux épisodes de #jeanlemytho sont disponibles sur HBO à la demande. Ou alors en stories, je confonds toujours. Vivez l’extraordinaire ascension fulgurante de #jeanlemytho", écrit-elle avec humour sur le réseau social.

Poèmes et citations

"L’amour n’est pas une habitude, un compromis ou une dette. L’amour est. Sans définitions. Aime et ne pose pas de questions. Aime seulement." Ces mots de Paulo Coelho font partie des nombreux poèmes et citations que Tatiana Silva adore partager avec ses followers. Face caméra, lors de ses "lectures nocturnes", la présentatrice météo de TF1 s’adonne à la lecture d’un ou plusieurs passages qui lui font parfois écho et qui pourront, peut-être, parler à ses followers. Parfois, notre compatriote publie simplement un verset de son choix. Comme, par exemple, celui de Rupi Kaur, écrivaine féministe canadienne : "Reste fort(e) pour traverser la douleur, fais pousser des fleurs dans sa terre, tu m’as aidée à faire pousser des fleurs, dans la mienne alors, fleuris merveilleusement, dangereusement, vigoureusement, fleuris doucement, fleuris surtout car, tu n’as besoin, que de fleurir." Une belle façon de commencer ou de terminer une journée…