Un documentaire fait le point sur les travaux de reconstruction de Notre-Dame de Paris. Mais ça, c’était, évidemment, avant le confinement et un nouvel arrêt du chantier…

Du lundi au vendredi, sur Arte, le magazine Regards propose un reportage qui raconte les Européens dans toute leur diversité. Celui de cette semaine est consacré aux travaux colossaux qui ont été entrepris à Paris pour redonner vie à Notre-Dame, ravagée par un incendie le 15 avril 2019. C’est Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques, qui dirige ce chantier qui est décrit comme "le plus délicat d’Europe."

La première étape, qui a nécessité l’intervention d’environ 120 ouvriers et a pris fin le 25 juillet, consistait à sécuriser l’édifice.

Après ces premières consolidations, le chantier a été mis en pause, pas à cause des vacances mais parce que l’on avait constaté une forte dispersion dans l’air de particules de plomb lorsque la toiture a brûlé.

Déjà à l’époque, Philippe Villeneuve s’inquiétait de ces retards, car, selon lui, les risques d’effondrement de "sa" cathédrale n’étaient pas entièrement écartés. Mais aujourd’hui, évidemment, le chantier est complètement à l’arrêt (et ce, depuis le 16 mars) pour cause de coronavirus. Les "mesures barrière" étant trop difficiles à mettre en œuvre sur un chantier d’une telle ampleur, les artisans, architectes et autres corps de métier ont donc quitté Notre-Dame sans savoir quand ils allaient pouvoir y revenir. Toutefois, un système d’astreinte a été mis en place afin de surveiller la sécurité du site et des capteurs ont été installés afin de s’assurer de la stabilité de l’édifice multiséculaire.

Un coup dur de plus pour les ouvriers qui s’apprêtaient pourtant à pouvoir, enfin, démonter les échafaudages qui donnent à la cathédrale des airs de chrysalides et qui avaient été installé là avant l’incendie. Pour pouvoir avoir accès à l’édifice à proprement parler, il fallait d’abord que cette gangue de métal soit découpée mais cela, comme tant d’autres choses, sera pour plus tard.

Et comme si cela ne suffisait pas, en ces temps de confinement, deux hommes ont été arrêtés dans l’enceinte de la cathédrale pour y avoir volé des pierres de reconstruction…