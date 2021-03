Attention ! Spoiler présent dans l'interview de l'éliminé ...

Effet "montagnes russes" pour Mathieu, le candidat belge de Top Chef. Remarqué pour son audace et son savoir-faire depuis le début de la saison, le jeune Anderlechtois de 22 ans a malheureusement été éliminé au terme du troisième épisode du concours culinaire.

Envoyé en dernière chance après un plat peu convaincant autour de la pomme de terre, le poulain de Philippe Etchebest et sa "poire bien aimée" n’ont finalement pas réussi à s’imposer face à "La bonne poire" d’Arnaud Baptiste, candidat de la brigade jaune. "Je suis déçu, évidemment. Mon élimination a surpris la production mais également les chefs ", explique Mathieu qui a eu une discussion avec les quatre jurés, une fois la sentence tombée. "On est revenu ensemble sur mon parcours dans Top Chef. Ils m’ont dit qu’à mon âge, c’était déjà génial d’être arrivé jusque-là. Mais, également, que j’étais sur la bonne voie parce que j’avais un univers culinaire, une personnalité et un caractère fort pour ce genre de métier."

Lors de la première épreuve autour de la pomme de terre, vous avez fait équipe avec Matthias et Charline, gagnante "d’ Object if Top Chef" . Pensez-vous que la présence de cette dernière, moins expérimentée, a joué en votre défaveur ?

"Inévitablement. Quand on est en équipe avec quelqu’un d’hésitant et de stressé, ce n’est pas toujours simple à gérer. Elle a été surprise que Matthias reprenne en main la préparation des condiments mais on devait avancer."