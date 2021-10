On a vu "Vitamine C", le nouveau jeu présenté par Bérénice et Michel Cymes: voici notre verdict Télévision Charles Van Dievort © Ingrid Mareski/FTV

Bérénice a fait son baptême du feu sur France 2 dimanche en fin d'après-midi. Au côté de Michel Cymes, elle a animé Vitamine C, un jeu télévisé qui, sur le papier, n’a rien d’original. Le concept est simple : deux équipes s’affrontent en répondant à des questions de connaissance sur le bien-être, la santé, la médecine parfois même. On retrouve des buzzers, des vrai ou faux, etc. Sauf qu’ici, ce ne sont pas des participants lambda qui s’affrontent mais des personnalités bien connues. L'émission promettait de divertir tout en instruisant. Mission accomplie?