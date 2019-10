"Vous êtes pâtissier amateur, et c’est votre passion ?, écrit ainsi Mercotte sur Facebook.

Vous êtes capable de réaliser des desserts dignes de professionnels, qui ravissent vos proches ? Vous pensez avoir un univers créatif fort, capable d’éblouir Cyril et Mercotte ? Et bien, venez participer à la saison 9 du Meilleur Pâtissier . Les inscriptions sont ouvertes. À vos marques… Prêts ? Pâtissez ! et cliquez sur ce lien." Bref, vous savez ce qu’il vous reste à faire - direction le site de M6 - pour devenir les futurs(e) s rois et reines du fouet !