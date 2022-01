Glenn Viel, chef français triplement étoilé, remplace Michel Sarran dans le jury de Top Chef.

Après Le Meilleur Pâtissier, RTL-TVI compte encore faire saliver les téléspectateurs avec une treizième saison de Top Chef. Cette dernière est marquée par l’arrivée de Glenn Viel, chef français dont le restaurant L’Oustau de Baumanière est triplement étoilé au Guide Michelin. Chef invité des saisons précédentes, le nouveau juré a été choisi pour remplacer Michel Sarran. " J’ai été impressionné par tout ce qui est mis en œuvre pour faire ce concours de qualité. C’est hyper rythmé et compliqué. Les candidats sont toujours en train de courir. Personnellement, je n’aurais pas pu faire ça. Je ne sais pas travailler dans l’instantané et dans la précipitation ", déclare Glenn Viel qui avoue avoir pris "beaucoup de plaisir à découvrir ces jeunes talents qui montrent que la gastronomie française a encore de beaux jours devant elle".

Comment ce dernier a-t-il choisi les candidats qui ont fait partie de sa brigade ? "J’y suis allé à l’instinct, dit-il. Les candidats se livrent un peu à nous et montrent de quoi ils sont capables et nous, on choisit. "

Des épreuves

Cette saison encore, Top Chef a décidé de placer la barre à un haut niveau avec des épreuves de plus en plus impressionnantes proposées par des chefs venus du monde entier, comme Clare Smyth ou encore Dominique Crenn. Ainsi, les candidats auront pour défi de réaliser un dessert vivant ou encore d’utiliser une méthode de cuisson atypique.