Après avoir fêté son dixième anniversaire en grande pompe l’année dernière, The Voice, la plus belle voix remet le couvert avec une onzième saison remplie de nouveautés. Si Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney conservent leur place sur les emblématiques fauteuils rouges, ils seront rejoints par un coach surprise : Nolwenn Leroy.

Grâce à l’ancienne gagnante de la Star Academy, quatre talents qui n’auront pas été choisis par les autres coachs lors des Auditions à l’aveugle auront l’occasion d’avoir une seconde chance de se qualifier pour la suite de l’aventure. Comment ? Nolwenn Leroy organisera deux Battles entre les talents repêchés. Chacun des deux talents qui remporteront le face-à-face pourra alors continuer l’aventure si et seulement si un coach initial décide de l’intégrer à son équipe. En d’autres mots, un talent repêché par Nolwenn Leroy pourrait repartir bredouille après la Battle.

Afin de garder l’effet de surprise, la présence de la chanteuse au sein des coachs n’a toutefois pas été annoncée aux Auditions à l’aveugle.

Les K.O., c’est fini !

Une autre nouveauté enchante les talents mais également les coachs. Cette saison, la terrible épreuve des K.O. est supprimée. "C'était un cauchemar", lance Amel Bent, soulagée, lors de la conférence de presse. Une fois les Battles terminées, le télécrochet enchaînera directement avec les Cross Battles, c’est-à-dire les face-à-face entre différentes équipes.

Une nouvelle épreuve fera toutefois son apparition après ces dernières. Il s’agit des Super Cross Battles. Celles-ci feront se mesurer les meilleurs des Cross Battles. Une nouveauté qui rajoute du piment au télécrochet avant la demi-finale et la finale qui seront diffusées en direct sur TF1.

Des audiences satisfaisantes

Si la saison “All Stars” de The Voice, la plus belle voix n’a pas fait des étincelles niveau audience avec une moyenne de 3,9 millions de téléspectateurs français devant leur petit écran en septembre et octobre derniers (environ 200.000 en Belgique), la dixième saison, diffusée de février à mai 2021, a, elle, été suivie par 5,25 millions de fidèles par épisode en moyenne (environ 300.000 en Belgique). Des chiffres que le télécrochet phare de TF1 n’avait plus connus depuis 2018. Les feux étaient donc verts pour lancer une nouvelle saison du format qui, après des années, arrive encore à se renouveler pour ne pas lasser les téléspectateurs.