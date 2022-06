Si la RTBF avait un grand concours de chant avec "The Voice", cela pourrait être bientôt le cas avec son nouveau concours de danse. Ouvert à des participants entre 8 et 88 ans, les danseurs amateurs et professionnels sont les bienvenus au casting. En solo, duo ou en groupe, les danseurs sont attendus dès à présent. Tous les styles de danse sont permis : Hip-hop, tango, danse classique, breakdance, country ou encore Bollywood.

Pour participer au casting, plusieurs conditions sont attendues. "Afin de se faire une première idée de ton style, les responsables des castings te demandent d’envoyer une démo vidéo de minimum 1 minute et max 2 minutes. Le nombre de danseurs est quant à lui limité à 16", indique la RTBF.

Pour vous inscrire, c'est par ici.