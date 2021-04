Le coup de foudre tant attendu entre Junior et Manon n'aura jamais eu lieu, malgré une cérémonie où ils se sont passés la bague au doigt. Manon ne plaisant pas physiquement à Junior -ce qui avait attisé les commentaires en tous genres sur la Toile envers ce couple atypique-, ils ont donc fini par se quitter avant même de partir en voyage de noces.

"Après, on a échangé nos mamans, on vous présente, on a échangé nos maris (sourire)!"

Malgré tout, la jeune femme porte toujours fièrement son alliance aujourd'hui sur ses réseaux sociaux. "Pourquoi ?", se demandent les internautes et fans de Mariés au premier regard. Garde-t-elle l'espoir que Junior retombe amoureux d'elle ou serait-elle déjà en couple (les rumeurs évoquant un autre candidat du programme, Florentin) ou de retour avec Junior? Et ben non, non et non. "Ben oui, voyons, plaisante Manon sur Instagram au sujet du couple Manon/Florentin ou Jennifer avec Junior. Après, on a échangé nos mamans, on vous présente, on a échangé nos maris!"

Si Manon désire toujours porter cette bague au doigt, c’est en souvenir de l’expérience de l'émission de RTL-TVi: "Quand on arrive à tirer tout le positif de cette expérience, chaque détail devient un souvenir positif, détaille-t-elle en story sur Instagram et en réponse à un de ses abonnés qui lui posait la question. Mon alliance représentera toujours cette aventure incroyable. Je la porte encore à l’heure actuelle car je suis encore en train de vivre pleinement cette expérience".

"On s’entend bien mais pas comme mari et femme"

Les deux divorcés les plus célèbres de cette 4e saison assurent désormais être de bons amis et n'hésitent pas à le faire savoir sur leurs réseaux sociaux (photos à l'appui où ils ont notamment regarder ensemble la finale de l'émission). "On s’entend bien mais pas comme mari et femme", souligne Manon qui coupe court à un internaute qui lui demande si cela se changera un jour en amour. Au risque de décevoir, on a remarqué qu’on avait pas mal de points communs, mais nos expériences de vie, vraiment différentes, ne nous permettaient pas de nous entendre en tant qu’époux selon moi." Junior a fait pareil sur son compte en confirmant qu'ils avaient bel et bien construit "une relation amicale." Et même s'il estime que Manon reste la plus belle fille du programme, il déclare être "En couple amical, Mariés au premier regard, c'est la famille!" Un internaute avait même demandé ceci à celui qui pense que "tout le monde me déteste": "Comment Manon a-t-elle pu te pardonner les paroles que tu as pu dire sur son physique?" Junior lui répond alors avec franchise: "Car Manon est une femme intelligente." Et cette dernière d'acquiescer ses dires en repostant sa réponse accompagné de smileys positifs.

Junior donne d'ailleurs rendez-vous à la saison 5 de "Mariés au premier regard". Car celui que certains voient déjà dans Les Anges de la téléréalité ou en couple avec Florentin (ce qui les font bien rire!) compte bien s'y réinscrire!

