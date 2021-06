Pour montrer la révolution dans cette émission, c'est Simone Harari, la fondatrice et présidente du groupe Effervescence qui produit le jeu de France 2, qui a dévoilé un coin du voile sur son compte Twitter. On peut y voir une première photo du nouveau plateau de "Tout le monde veut prendre sa place" accompagnée d'un texte qui est le suivant : "Pour ses 15 ans, @tlmvpsp va ouvrir cet été une nouvelle page de son histoire. Très fière de ce décor flambant neuf ! Un écrin de toute beauté pour Laurence Boccolini et les candidats. Quelle joie : voir se concrétiser un projet que porte depuis des années toute l’équipe du jeu !"