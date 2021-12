Ce jeudi soir, Viva for Life prenait fin sur la Grand-Place de Tournai. C’est à Angèle que revenait la tâche de délivrer Ophélie Fontana, Sara de Paduwa et Marco Leulier du fameux cube de verre dans lequel ils sont restés enfermés pendant pas moins de 144 heures sans manger de nourriture solide. "Je trouve ça formidable", lance l'interprète de Bruxelles, je t'aime avant de leur ouvrir la porte. Et quand Walid lui demande si elle pourrait un jour se mettre à la place des animateurs et rester enfermée autant de temps dans ce cube, la jeune femme répond: "Je crois que je pourrais pour une cause pareille. Je trouve ça très beau."

Quelques minutes après être sorti de leur bulle, le trio d’animateurs a découvert avec émotion la somme qui allait être reversée à la grande opération de solidarité visant à lutter contre la pauvreté infantile. Cette année encore, le record a été battu avec 7.512.346 euros récoltés contre 7.061.534 l’année dernière.

Pour clôturer cette neuvième édition de Viva for Life, Walid, présentateur de la soirée, a d'ores et déjà donné rendez-vous au public l'année prochaine pour un nouvel élan de générosité.