La soirée de clôture du Télévie, l'opération de récolte de dons de RTL Belgium au profit du Fonds de la recherche scientifique (FNRS) pour aider la lutte contre la leucémie et le cancer, est reportée au 19 septembre, ont annoncé RTL Belgium et le FNRS vendredi.

La soirée de clôture devait initialement se dérouler demain/samedi mais avait été une première fois reportée au 5 septembre, en raison de la pandémie du coronavirus. Elle est une nouvelle fois repoussée au 19 septembre.

"La lutte contre le cancer ne connaît pas de parenthèse Covid-19, que du contraire", pointe, dans un communiqué, Philippe Jaumain, coordinateur général du Télévie chez RTL. "Les malades immunodéprimés sont parmi les premiers à être en danger face au virus."

Les éditions précédentes du Télévie ont permis de financer des recherches, qui se poursuivent en cette période de crise sanitaire, "même si les conditions sont provisoirement beaucoup plus difficiles avec la fermeture de quasiment tous les laboratoires", explique Véronique Halloin, secrétaire générale du FNRS. Les expériences sont dès lors suspendues mais les chercheurs peuvent s'atteler à l'analyse de leurs résultats, à l'écriture d'articles...

Le Télévie représente 202 chercheurs FNRS, 470 comités et associations de bénévoles, plus de 80.000 donateurs par an et plus de 198 millions d'euros récoltés depuis 1989 au profit de la recherche contre le cancer.