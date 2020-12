Crise sanitaire oblige, la grande messe musicale de TF1 se déroulera sous un format différent pour ses 22 ans. Une cérémonie un peu particulière ce soir et qui se fera tout d’abord à Paris et non au Palais des festivals de Cannes. Mais surtout sans public afin de respecter les mesures gouvernementales face à la propagation du Covid-19. “Une décision prise à titre exceptionnel, afin de limiter au maximum les déplacements des artistes, de leurs accompagnants et des équipes de production”, comme l’avait précisé la chaîne dans un communiqué. Le directeur des programmes de TF1, Ara Aprikian, avait également souligné au micro de Franceinfo, que le show se déroulerait sans public et “avec des tournages qui seront bien séparés les uns des autres”. Ce qui présage que certaines performances ou remises de prix auront sans doute été enregistrées à l’avance.

Le duo Dua Lipa/Angèle très attendu

Une vingtaine d’artistes (Dua Lipa, Angèle, Louane, Sia, Black Eyed Peas, David Guetta, Indochine, Gims, Kendji Girac, Julien Doré, Vitaa&Slimane ou encore M.Pokora, Wejdene, Dadju, Amir, Vianney, Benjamin Biolay et le duo Grand Corps Malade/Camille Lellouche) se produiront toutefois en direct depuis la Seine Musicale, grande salle de concert parisienne. NRJ et TF1 ont aussi annoncé la création cette année de deux nouvelles catégories : Collaboration Francophone de l’année et Collaboration Internationale de l’année. Depuis le 26 octobre et jusqu’à ce vendredi 4 décembre, le public a pu voter pour ses artistes et titres préférés, sur nrj.fr et mytf1.fr (une fois par jour, dans chacune des quatorze catégories).

En 2019, les rappeurs toulousains Bigflo et Oli (Groupe/duo francophone de l’année et Clip de l’année avec “Promesses”) mais aussi et surtout notre compatriote Angèle (Artiste féminine francophone de l’année et Chanson française de l’année avec “Tout oublier” en duo avec son frère Roméo Elvis) étaient repartis avec deux trophées. Quid de cette édition 2020 ? Dua Lipa, avec trois nominations aux NMA 2020, est fortement attendue. Surtout pour interpréter en live son nouveau duo avec Angèle sur “Fever” (performance où la chanteuse belge avait déjà fait sensation durant l e concert en streaming mondial de la Britannique vendredi dernier). Outre l’arrivée de deux nouvelles catégories, on voit surtout débarquer en Révélation francophone de l’année, deux artistes issus de YouTube ou Tik Tok. À commencer par Squeezie, le célèbre et plus gros youtubeur gaming français suivi par plus de 15 millions d’abonnés et qui a notamment sorti l e titre “Servis” en featuring avec Gambi . Mais aussi et surtout le phénomène Wejdene, révélée par le réseau social Tik Tok et également connue pour avoir inventé un nouveau vocabulaire “Tu hors de ma vue”. À seulement 16 ans, son premier album éponyme est déjà certifié disque d’or, notamment grâce à son tube “Anissa” vu plus de 70 millions de fois. Pour preuve, elle est aussi nominée dans la catégorie phare des NRJ Music Awards, à savoir comme Artiste francophone de l’année